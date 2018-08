Udinese, Pradé: "Squalifica a Mandragora? Siamo indignati"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il direttore dell'area tecnica dell'Udinese Daniele Pradé ha brevemente commentato la squalifica di Rolando Mandragora per espressioni blasfeme. Questo quanto riportato da TuttoUdinese.it: "Siamo indignati, si è creata una campagna mediatica attorno a quello che è un ragazzo per bene. In ogni partita ci saranno almeno dieci casi come questo. Bastava un'ammenda con condizionale".