Udinese, Pradè: "A gennaio De Paul non si muove. Resterà qui"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il direttore sportivo dell'Udinese, Daniele Pradè, ha parlato a margine della conferenza stampa di presentazione di Stefano Okaka, affrontando vari argomenti relativi al mercato dei friulani. Queste le sue parole riportate da Udineseblog.it: "Okaka è un calciatore che ho voluto io ma anche fortemente l'allenatore e Pozzo. Ora deve fare solo il suo mestiere, aiutare la squadra e segnare il più possibile. L'aneddoto di Roma che mi ricordo di più è che tutti volevamo tenerlo e lui ha fatto gol di tacco all'Olimpico all'ultimo minuto e il giorno dopo è voluto andare al Fulham. Questo glielo rinfaccio sempre. Zukanovic? Quello è un discorso che era nato qualche giorno fa. Adesso lo stiamo valutando, però da domani abbiamo a disposizione anche Zeegelaar, che è un calciatore forte, ci può dare una grande mano. E' dotato di fisicità anche lui, 1,87 di altezza, grande velocità. Poi vediamo quali sono le opportunità che il mercato ci offre. In questo momento siamo contenti e va bene così. In uscita? Stiamo parlando con il Gremio per Vizeu. Teodorczyk è un calciatore che rimane con noi, cerchiamo di recuperarlo il più in fretta possibile così abbiamo quattro punte molto forti che sono Lasagna, Okaka, Teodorczyk e Pussetto dove poi può anche integrarsi bene De Paul. Penso che in questa maniera l'Udinese sia completa. Per recuperare il polacco ci vorranno ancora 15/20 giorni. Sta per rientrare in Italia, ma lo utilizzeremo solo quando sta al 100%. Comunque poi abbiamo altre 4 punte con in più De Paul, penso che siamo a posto. Balic? E' forte, ci puntiamo. E' qui da tre anni? Ma non c'ero io tre anni fa. Lo dico io che è forte. Scuffet, se non troviamo una soluzione che a lui piace, resta con noi volentieri. Deve andare bene a lui e a noi. Simone è sereno, tranquillo. Badu? Lo stiamo recuperando, non ce l'abbiamo mai avuto; dovrebbe tornare a disposizione con la squadra a metà febbraio. Ingelsson resta. E' un ragazzo interessante, così lo possiamo valutare. Coulibaly, Pontisso andranno a giocare. Micin lo stiamo valutando, non c'è fretta. Per Mallè c'è una trattativa con una squadra in Svizzera. Avverto che De Paul a gennaio non si muove e diamo un taglio alle voci. Pezzella? Stiamo parlando. Ha tante squadre che lo seguono, lui vuole giocare di più. Ora D'Alessandro sta facendo bene, abbiamo preso anche Zeegelaar, quindi potrebbe essere in uscita. Nalini? Non ci interessa. Rhoden nemmeno".