Udinese, Pradè: "Amo la Roma ma voglio batterla: ci servono i tre punti"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Daniele Pradè, dt della Roma, ha parlato a Il Romanista del momento dell'Udinese e della gara coi giallorossi. "La prima volta contro la Roma ero dilaniato, ora la voglio battere. Spero davvero che l'Udinese possa vincere questa partita. Non ho mai nascosto di amare la Roma, ma a noi servono i tre punti. E poi rispetto a qualche anno fa, quando affronto la Roma non c’è più la sofferenza delle prime volte. Quella di domani sarà una partita fisica, tra due squadre che entrambe vorranno vincere. Noi abbiamo bisogno di punti, abbiamo cambiato allenatore con la consapevolezza che questa Udinese sia più forte dei punti che ha in classifica.

Inevitabile poi non parlare del cambio in panchina, dell'addio di Velazquez e della arrivo di Nicola: "Julio è un allenatore preparatissimo, sono sicuro che farà una grande carriera, ma forse ha dovuto fare i conti con un campionato e un calcio che non conosceva a sufficienza. Nicola a Crotone ha fatto un grande lavoro, penso sia l’uomo giusto per noi".

Capitolo mercato. La Roma si dice sia interessata a diversi bianconeri: "Per ora no. Eppure l’Udinese ne ha più di qualcuno che potrebbe fare bene anche alla Roma. Fofana, De Paul, Barak? Sì. Sono tre prospetti interessantissimi. Fofana è un giocatore che in Premier può valere almeno cinquanta milioni di euro. De Paul è un talento vero e Barak il meglio lo deve ancora far vedere".