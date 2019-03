© foto di Daniele Buffa/Image Sport

L'esonero di Davide Nicola e il ritorno di Igor Tudor per dare una scossa all'Udinese. Ne ha parlato in conferenza stampa Daniele Pradè, responsabile area tecnica dei friulani: "Non è stato semplice parlare con Nicola e col suo staff. Checché se ne dica esistono anche i sentimenti, i rapporti. Non posso dire nulla del lavoro di Nicola, mi è piaciuto. Però devo tenere conto in questo momento di dover dare consapevolezza all'ambiente di quello che stiamo rischiando.

Futuro? Io vi dico che voglio fare un programma su undici gare. Poi se ci sarà un innamoramento sarò felice di lavorare con Igor per i prosismi cinque anni".