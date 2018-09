Udinese, Pradè: "Dovevamo essere più lucidi dopo il vantaggio"

Fonte: Tuttoudinese.it

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Queste le parole del DT Daniele Pradè a Udinews TV nel post partita: "Abbiamo avuto quattro gol importanti, siamo andati in vantaggio, ma poi devi essere più lucido, più cattivo, perchè è in queste occasioni che vengono fuori i limiti di un gruppo assemblato da poco e che si sta conoscendo con l'allenatore. Loro hanno avuto più fame e abbiamo perso contro un avversario che era alla nostra portata, sulla carta ritengo che abbiamo qualcosa in più rispetto al Bologna. Dovremo essere bravi a capire gli errori commessi, sappiamo che ora arrivano quattro partite dure e dovranno venire fuori gli uomini più che i calciatori. Questa partita era più facile vincerla che perderla, siamo riusciti a perderla. I tifosi che erano qua ci hanno sostenuto sempre e li ringrazio, speriamo di ripagarli presto".