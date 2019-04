Udinese, Pradè: "Giocatori in uscita? Voci false che ci infastidiscono"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Daniele Pradè, direttore sportivo dell'Udinese, ha parlato a Udinews TV delle voci di mercato che riguardano tanti giocatori bianconeri: "Che i nostri calciatori siano ricercati è normale perché sono forti, questo perciò non può fare altro che farci piacere. Quello che ci infastidisce è che iniziano voci che possono disturbarci. Garantisco al 100% che nessun calciatore è venuto a parlarci di niente e questo ci tranquillizza perché significa che c'è attaccamento. A gennaio avremmo potuto fare delle cessioni importanti nessuno è venuto a chiedere nulla e abbiamo la massima concentrazione sul campo. Chi dice queste cose, dice il falso. La concentrazione deve essere massimale sul nostro obiettivo che è la salvezza. Non dobbiamo sprecare energie per cose che non sono vere".