Udinese, Pradè: "Grande punto contro una big, fieri come società"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Daniele Pradè, direttore sportivo dell'Udinese, ha parlato a Telefriuli nell'immediato post partita dopo il pareggio ottenuto alla Dacia Arena contro l'Inter: "Un grande punto, Musso fa parte della squadra e ci dà una mano come gli altri. Volevamo vincere, questa squadra ha cambiato mentalità, dopo aver perso a Bergamo dopo quella prestazione avevo paura del contraccolpo psicologico. Invece abbiamo lavorato bene, complimenti al mister, come società vogliamo prenderci i meriti per come abbiamo lavorato in settimana, senza tralasciare alcun particolare, siamo una squadra forte e c'è un rammarico grande per quello che non è stato fatto. Oggi ci mancavano diversi giocatori importanti per qualunque squadra, anche altre squadre di A con assenze importanti hanno avuto medesime difficoltà.

Abbiamo giocato contro una squadra che ha fatto 17 gare senza prendere gol, che ha il miglior possesso palla del campionato, che ha giocatori forti e dal 25' del secondo tempo abbiamo fatto noi la partita, potevamo essere più lucidi ma è un punto importante, specie a livello psicologico. Manca poco o tanto alla salvezza, come se non fosse successo nulla, Domani ci alleniamo, alle 10.30 siamo in campo, non vogliamo perdere energie positive. Pensiamo a salvarci poi sono fudicioso sul futuro".