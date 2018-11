Udinese, Pradè: "Botta difficile da superare. Dobbiamo crescere"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Daniele Pradè, responsabile dell'area tecnica dell'Udinese, ha parlato a UdiNews TV al termine della sconfitta contro il Milan: "Siamo distrutti perché abbiamo fatto un'ottima gara e perderla al 90'+7 ti lascia l'amaro in bocca. C'è troppa amarezza, Adesso bisogna lavorare sulla testa di questi ragazzi giovani, che vivono d'entusiasmo; queste possono essere botte di delusione veramente grandi. Il pubblico è stato incredibile. Partite del genere al 90'+7 le devi vincere tu. Un errore individuale così lo paghi anche perché il Milan voleva vincere a tutti i costi ed è una grande squadra. Bastava poco comunque: invece di portare palla Opoku avrebbe potuto scaricare quel pallone sulla punta; e avremmo potuto metterli noi in difficoltà. Il pareggio sarebbe stato importante perché i risultati erano tutti a favore: il Bologna aveva perso, l'Empoli pure, prendevi un punto assieme a fiducia ed entusiasmo... e invece te ne torni a casa così e non è facile. Da domani bisogna svegliarsi e voltare pagina. Ter Avest ha fatto una grande gara, bene Pussetto e Mandragora, bene anche la linea difensiva fino all'errore; l'Udinese ha tenuto bene il campo e ha fatto bene anche il portiere. Il primo tempo è stato di grande aggressività: abbiamo speso tanto e tirato in porta almeno cinque volte. Il calcio è meraviglioso ma anche molto doloroso. Dobbiamo crescere mentalmente".