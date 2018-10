Udinese, Pradè: "Il pareggio di ieri col Genoa servirà per sbloccarci"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Daniele Pradè, responsabile dell'area tecnica dell'Udinese, ha parlato al sito ufficiale dopo il pari contro il Genoa: "Mi prendo il punto perché so in che campo lo abbiamo preso e perché so quanto è forte il Genoa. Venivamo da un momento delicato, perdi fiducia e quelle sicurezze che avevamo prima. Questo punto può sbloccarci e riportarci nella nostra dimensione. E' una squadra che dà tutto, forse manchiamo Un po' in personalità e nella lettura delle situazioni di gioco, però arrivano. Alla fine della partita forse il più soddisfatto ero io perché la squadra voleva vincere. Non era facile rimettere in carreggiata la partita dopo il primo tempo. Ripartiamo dal lavoro, incontreremo il Milan che avrà anche il turno infrasettimanale. Io sono fiducioso. Velazquez è un allenatore che cambia più situazioni, logicamente ci vuole il tempo per provare".