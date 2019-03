Udinese, Pradè: "Ko con la Juve? Tre gol ce li siamo fatti da soli"

Fonte: udinese.it

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Daniele Pradè ha commentato così la sconfitta di Torino ai microfoni di Udinews TV: "Non abbiamo fatto una buona gara, loro erano molto concentrati. Quando giochi contro una squadra così forte e con dei calciatori che hanno poco spazio e ci mettono il 300% in più dei titolari… Peccato, non l’abbiamo giocata. Adesso pensiamo alla prossima. Abbiamo fatto errori individuali, tre gol ce li siamo fatti da soli, i primi due ci hanno tagliato le gambe, poi il calcio di rigore. Nella ripresa aravamo entrati meglio cercando di giocarla un po’ e ci abbiamo provato però contro la Juve ci sta, dobbiamo lavorare bene per la trasferta a Napoli e poi ci saranno le partite che per noi veramente contano. Dobbiamo recuperare gli infortunati: Badu, Sandro, Okaka, Berhami. Poi sarà un’altra Udinese. Lasagna ha fatto un gran bel gol e sono contento per lui, per le punte è ossigeno puro e speriamo che ce la faccia nei momenti opportuni"