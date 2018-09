Udinese, Pradé: "La chiamata dei Pozzo un motivo d'orgoglio"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Intervista al sito ufficiale dell'Udinese per il responsabile dell'area tecnica del club friulano Daniele Pradè. L'ex dirigente di Roma, Fiorentina e Sampdoria analizza i suoi primi mesi in bianconero: "Quando mi ha chiamato la famiglia Pozzo è stato un moto d'orgoglio. Mi ha fatto pensare alla qualità e alla professionalità di questa società che al di fuori di questo territorio è vista come un esempio importante di cultura professionale e per me essere qui è motivo di orgoglio e di grande crescita, sono contento di essere qui e di continuare a imparare. Il momento della Serie A? Ho chiara la politica del calcio e conosco bene la Federazione. Nei miei 10 anni a Roma ci ho avuto a che fare molto e non nascondo che potrebbe essere un mio obiettivo per il fine carriera. La Serie A sembra aver ritrovato lustro. E' composta di squadre obbligate a vincere, come Juve, Milan e Inter, e squadre obbligate a dover competere nel migliore di modi, come noi. Qui ci sono decine e decine di professionisti che lavorano ogni giorno dalle cucine allo staff tecnico, per arrivare alla domenica a giocarsi i 3 punti anche con la Juventus. Il segreto per far funzionare tutto questo è pensare al sistema calcio prima che al sistema persona. I giocatori non più al centro, ma tutto ciò che li porta ad essere competitivi".