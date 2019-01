Udinese, Pradé: "Okaka è sempre stato il nostro primo obiettivo"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il direttore dell'area tecnica dell'Udinese Daniele Pradé ha parlato in sala stampa in occasione della presentazione di Stefano Okaka: "Siamo molto contenti, Stefano era il nostro primo obiettivo per l'attacco. Lo seguivamo da tempo, ora si è creata questa occasione e io credo che non potessimo prendere nessuno migliore di lui. L'ho cercato fortemente anche quando ero alla Fiorentina ma lui aveva altre idee, ora spero possa darci una mano. Stefano aveva un mercato importante anche all'estero, invece è qua per dare una mano. Ci siamo detti di fare questi 6 mesi insieme, poi si vedrà. Un ambiente come quello di Udine è difficile da trovare, qua ti senti coccolato. E a Stefano serviva questo tipo di situazione".