Udinese, Pradè: "Ottima gara di Pussetto, 3 punti che ci fanno respirare"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Daniele Pradè, responsabile dell'area tecnica dell'Udinese, ha commentato così al sito ufficiale del club la vittoria di ieri contro il Cagliari: "Sono felice per questa vittoria, e lo sono soprattutto per i tifosi, per la proprietà, che non si vede ma soffre quando non vince, e lo sono per la squadra, che aveva subito i fischi contro il Frosinone e ora si è riscattata. Sono contento per l'allenatore, che sta raccogliendo i frutti del suo lavoro, con una squadra che subisce pochi gol. Abbiamo fatto una grande gara di difesa e davanti Pussetto ha fatto un’ottima prestazione. Vorrei solo dire una parola su Lasagna, che ha fatto la guerra, come gli è stato chiesto. Fa respirare la squadra, sgomita e regala tanti metri di campo. Purtroppo non ha fatto gol, ma gli dico di stare sereno, che il gol arriverà. Oggi (ieri, ndr) non voglio parlare degli episodi arbitrali, ma solo della vittoria che ci manda alla pausa con una bella boccata d'ossigeno, che risistema la nostra classifica, con dei punti molto importanti".