Udinese, Pradè: "Rigore netto. Peccato non affrontare adesso la Lazio"

Fonte: tuttoudinese.it

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il responsabile dell'area tecnica dell'Udinese Daniele Pradè ha parlato a Udinews.tv al termine della vittoria per 1-0 conquistata in casa contro il Chievo Verona: "Bagarre nel finale e tre punti pesantissimi? Il rigore era netto perciò non vedo qual è la bagarre. Bisognava stare dentro la partita, poi in qualsiasi modo, con le mani o con la testa o con un'autorete, l'importante era vincerla. Questa vittoria ci dà l'opportunità di trovare un po' di serenità, di lavorare con una testa diversa. Spero che la vittoria, e anche la voglia di combattere dentro al campo, ci dia un'unione coi tifosi. Sono stati giorni difficili, sono stati giorni passionali; vedo quanto soffre la nostra tifoseria, vedo quanto soffre la nostra proprietà, quanto soffriamo noi. Questi tre punti ci danno l'opportunità di ricominciare: spero che questo sia l'inizio di un campionato nuovo e di una serenità nuova per tutto l'ambiente. Squadra intimorita dalla classifica? Quando hai paura non riesci a fare niente. Quando sei anche un giocatore forte ma la testa non funziona al 100% non riesci a fare quello che tu vuoi. Noi ci eravamo detti di essere calmi, di stare dentro la partita fino al 90', di sfruttare l'episodio, di sfruttare la situazione: così è stato. Abbiamo dei ragazzi che sono dei grandi combattenti, te lo dimostrano gara dopo gara, non concedono un centimetro; abbiamo un portiere forte, una difesa che è solida e che fa legna, facciamo metri. Sono contento, felice per il gol di Teodorczyk, che gioca ogni partita infiltrato, che non sta bene ma si mette a disposizione; è un giocatore internazionale, ti dà spessore e struttura. Poi Okaka ha avuto alcuni problemi. Queste sono le cose devono capire i tifosi: i momenti, le situazioni. Poi dobbiamo anche essere bravi e fortunati. Adesso usciamo da questa situazione, mi dispiace per i fischi. Giocare contro la Lazio adesso era favorevole visti gli infortuni che hanno, ma ci prendiamo questa pausa per lavorare".