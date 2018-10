Udinese, Pradé: "Sapevamo che sarebbe stata stagione di sofferenza"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Daniele Pradè ha così commentato il momento dell'Udinese in vista della gara contro il Genoa ai microfoni del Messaggero Veneto:

"Nuytinck al 100% sarà assente e Teodorczyk al 90% dovrà finire sotto i ferri.Che partita sarà quella di domani? Come tante altre, siamo alla decima giornata, non alla ventesima, non si può già rimettere tutto in discussione. Abbiamo perso con una Juve che poi è andata a dominare a Manchester, ci ha battuto il Napoli che è andato a dettare legge sul campo del PSG. Può sembrare un'analisi superficiale la mia, ma non è così. Con le squadre del nostro livello abbiamo fatto risultato pieno con il Chievo, pareggiato a Parma e perso solo a Bologna. Quella partita è il nostro unico rimpianto.

Ci vuole pazienza, forse dopo aver conquistato otto punti nelle prime cinque partite qualcuno può aver peccato di ottimismo, ma non noi: sapevamo che sarebbe stata una stagione di sofferenza e così sarà. Ma dalle difficoltà ne usciremo più forti".