© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Queste le parole post partita di Daniele Pradè a Udinews TV: "La prova è stata superata, siamo contenti, seconda partita senza prendere gol contro una squadra forte, organizzata, che ha iniziato con un allenatore che ha le idee chiare e precise. Il Sassuolo è tra le squadre che mi hanno stupito di più per ora. Noi tanta lotta e sacrificio, ora continuiamo a lavorare e migliorare con costanza. Pochi pericoli corsi? Non voglio entrare nelle situazioni tecnico tattiche, ma nella compattezza, quello che ha detto Nicola in questi 15 giorni, fare un paio di cose, ma bene, il Sassuolo se ha un po' di spazio ti punisce, siamo stati bravi a chiuderli. Serve sudore, serve sacrificio, aiutarsi e queste cose con Nicola le stiamo vedendo".