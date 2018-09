Udinese, Pradé: "Tre punti per l'autostima. De Paul eccezionale"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Queste le parole del responsabile dell'area tecnica dell'Udinese Daniele Pradè a Udinews TV dopo la vittoria esterna contro il Chievo Verona: "Sono contento per i ragazzi, per il mister, il presidente, i tifosi, per tutti. Sono partite che ti danno autostima perché ti danno tanto, al di là del punteggio. Poi fai una partita di intensità contro una squadra che ha fatto un risultato importante contro la Roma. E' impossibile non parlare del singolo: De Paul ha fatto una partita eccezionale, oltre al gol avrà sbagliato una, massimo due giocate, adesso poi difendiamo a quattro e siamo solidi. Sono contentissimo poi per Scuffet, è un ragazzo umile, magari un po' chiuso, ma è un portiere forte forte, nelle partite serve anche la fortuna e Simone ha fatto due parate incredibili. Il mister ha fatto una scelta tecnica, ha fatto partire Teodorczyk dall'inizio che sta entrando in forma, poi Kevin quando è subentrato si è finalmente sbloccato, ha ricevuto l'applauso di tutto lo spogliatoio. Importante anche la presenza del presidente Giampaolo Pozzo in spogliatoio, così ci possiamo togliere delle soddisfazioni". A riportarlo è TuttoUdinese.it.