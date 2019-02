© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Al posto del tecnico Nicola, dopo la sconfitta subita contro il Torino è intervenuto il ds dell'Udinese Daniele Pradè: "Il fuorigioco fischiato? Era regolare, fischiare un fuorigioco con un tiro da fuori area con il calciatore a distanza 12 metri, con la palla che passa lateralmente è clamoroso. Abbiamo perso una gara allucinante, per noi il pareggio era importantissimo, ogni settimana ci giochiamo gran parte del nostro lavoro, non possiamo accettare una cosa del genere. Contestazione? Non si vive bene una atmosfera del genere, siamo partiti con delle ambizioni poi i campionati sono strani, però se non lo riesci a mettere in piedi con delle prestazioni convincenti, noi vogliamo che ci diano il nostro anche se la fortuna non gira a nostro favore in questo periodo. La cosa grave è che l'arbitro è stato richiamato al VAR ed andato a vederla, ce lo hanno spiegato ma ancora non ho capito. Pensavo che la VAR fosse per i gravi errori, ma ci dobbiamo mettere tutti seduti per farcela rispiegare, io ancora non l'ho capita".