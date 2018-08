Udinese, presentato Teodorczyk: "Velazquez si aspetta tanti gol da me"

Giornata di presentazione ufficiale per Lukasz Teodorczyk. L'attaccante polacco, arrivato dall'Anderlecht nell'ultimo giorno di mercato, ha parlato così in conferenza stampa da nuovo giocatore dell'Udinese: "Non ho ancora parlato da solo con l'allenatore, ma penso che si aspetti molti gol da me. Sto lavorando bene sia con mister Velazquez che con i nuovi compagni. Mi alleno costantemente, non sono ancora al top, ma ci arriverò presto. Esultanza? È semplicemente la lettera T, l'iniziale del mio cognome. Tante offerte? Non voglio parlare delle offerte che ho ricevuto. Voglio solo ringraziare l'Udinese, un club in cui posso migliorare e che mi permetterà di fare il salto di qualità".