© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Novità sul mercato dell'Udinese: i friulani, spiega Tuttosport oggi in edicola, sono in pressing per chiudere per il centrocampista classe '96 del Besiktas, Dorukhan Tokoz. Non solo: il club dei Pozzo ha anche l'accordo con Simone Padoin, recentemente svincolatosi dal Cagliari.