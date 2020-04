Udinese, pronta la sfida a Inter e Lazio per Suarez del Real Saragozza

Non ci sono solo Inter e Lazio sulle tracce di Luis Suarez, attaccante colombiano del Real Saragozza ma di proprietà del Watford. Sul giocatore classe 1997 c’è anche, stando a quanto riportato da TuttoUdinese.it anche l’Udinese della famiglia Pozzo, proprietaria anche del club inglese che detiene la proprietà del suo cartellino. L’idea sarebbe, infatti, quella di far approdare il calciatore in Friuli per metterlo alla prova con un calcio diverso come quello italiano prima di un eventuale salto in una big.-