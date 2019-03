© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Ignacio Pussetto ha parlato a Udinews TV dopo il ko contro il Napoli: "Abbiamo fatto una buona partita, anche se non è bastato. Loro sono fortissimi in casa, ma adesso dobbiamo lavorare per la prossima partita, che è molto difficile".

Adesso c'è la sosta: è un peccato non dare continuità a questa prestazione.

"Sì, può essere, ma penso che abbiamo bisogno ancora di lavorare e recuperare giocatori che sono ancora infortunati. Per la partita col Genoa penso che dovremmo essere tutti insieme".