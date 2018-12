Udinese, Pussetto: "Col Sassuolo per ripetere la vittoria con la Roma"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Primo compleanno dell'Udinese con la maglia bianconera per Ignacio Pussetto. L'argentino, dopo i festeggiamenti con i tifosi, ha così commentato: "E' una grandissima emozione. Per me questo è il primo compleanno del club che festeggio all'Udinese, sono molto contento di essere in una società con una storia così importante. So quanto ci tengono i tifosi, per noi è una grande carica".

Domenica un'altra partita importante, c'è il Sassuolo. "Sono tutte partite importanti. Sappiamo che è una partita difficile ma andremo in campo per fare il meglio possibile. Vogliamo ripetere quanto fatto contro la Roma", le parole di Pussetto riportate da Tuttoudinese.it.