Udinese, Pussetto: "Felice e arrabbiato: col Parma non ci sarò"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Ignacio Pussetto, attaccante dell'Udinese, ha rilasciato delle dichiarazioni dopo il successo sul Cagliari, ecco quelle raccolte da UdinewsTv: "Siamo contenti per la vittoria, soprattutto per la squadra perché ne avevamo bisogno. Dopo per me il gol è importante perché sono un attaccante e ne ho sempre bisogno".

Quanto era fondamentale vincere questa partita?

"Tantissimo, ne avevamo bisogno perché noi con questa squadra affrontiamo delle partite come questa che sono da sei punti perché sono scontri diretti. Se vinciamo, credo che possiamo fare cose importanti".

Tutto questo senza De Paul: quando rientrerà l'Udinese si potrà togliere delle soddisfazioni importanti.

"Rodri è un giocatore eccezionale per me, lui può giocare da solo; però noi oggi abbiamo fatto bene senza di lui; dobbiamo continuare così anche quando tornerà".

Sei più felice per il gol e la vittoria o arrabbiato per l'ammonizione?

"Felice della vittoria della squadra e molto arrabbiato perché mi perdo la partita col Parma che per me era molto importante".