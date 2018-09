Udinese, Pussetto: "Felice per il gol, ma dobbiamo crescere"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Queste le parole di Ignacio Pussetto nel post partita del match perso contro il Bologna ai microfoni di Udinews TV: "Sono molto felice del mio primo gol in Serie A, ma dobbiamo lavorare per migliorare. Loro nel secondo tempo ci sono stati superiori, non abbiamo tenuto la concentrazione necessaria. Adesso dobbiamo lavorare per la partita contro la Juventus che sarà un avversario molto complicato".