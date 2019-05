Udinese, Pussetto: "Gran lavoro contro una Inter da Champions"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Ai microfoni di Udinews Tv ha parlato al termine della gara tra Udinese e Inter Ignacio Pussetto, che ha commentato così il pareggio ottenuto dai suoi bianconeri: "Oggi abbiamo fatto un lavoro grandissimo, loro sono una squadra forte, da Champions League. Noi in casa sappiamo che siamo forti e oggi, credo, abbiamo fatto un gran lavoro. Adesso sono molto stanco, ho un problemino al ginocchio che non mi lascia allenare bene, che non mi lascia arrivare bene alla partita. Adesso sappiamo che abbiamo bisogno di tutti: io sono pronto per dare il mio contributo alla squadra. Manca poco alla fine, dobbiamo essere tutti uniti".