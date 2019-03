© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Ignacio Pussetto, attaccante dell'Udinese, ha rilasciato delle dichiarazioni dopo Udinese-Bologna 2-1: "Sono molto contento per la squadra e anche per me, credo che oggi abbiamo fatto una grande partita. Il Bologna mi porta bene (ride, ndr). La standing ovation? Sono contento: questo mi fa lavorare di più e sono convinto che posso fare un gran lavoro, ma devo stare tranquillo".

Ti sei fissato un obiettivo da raggiungere per i gol?

"No, voglio fare più gol possibili, ma devo lavorare per migliorare e quello per me l'importante".