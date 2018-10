Udinese, Pussetto: "Il gol è tutto. Ma penso solo ad aiutare la squadra"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Oltre che della prossima sfida contro la Juventus, l'attaccante dell'Udinese Ignacio Pussetto ha parlato a Udines TV anche del suo impatto in Serie A e dei prossimi obiettivi: "Sono molto felice per la mia prima rete in Serie A, per un attaccante il gol è tutto. Devo continuare a migliorare assieme a tutto il resto della squadra e spero di raggiungere grandi traguardi. Le sconfitte con Lazio e Bologna? E’ vero, non abbiamo preso punti, però penso che abbiamo fatto delle buone prestazioni. Dobbiamo lavorare giorno dopo giorno per continuare a migliorare e in questo modo ci potremo levare delle belle soddisfazioni. Il mio obiettivo? Devo pensare solo a migliorare sia sotto l’aspetto tecnico-tattico sia a livello fisico potenziando la massa muscolare. L’obiettivo finale è aiutare la squadra a vincere".