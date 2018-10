Udinese, Pussetto: "Milik da rosso, ha fatto male a De Paul"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Ignacio Pussetto è intervenuto ai microfoni di Udinews Tv nel post partita di Udinese-Napoli: "Per me era una posizione nuova, devo imparare a giocare lì. Non abbiamo fatto una buona partita, dobbiamo lavorare in settimana perché contro il Genoa sarà più difficile di questa partita. Per me la posizione di non era difficile da interpretare, devo fare il difensore e poi andare in area avversaria. Adesso noi dobbiamo lavorare in settimana, perché ripeto: sarà più difficile di questa e per noi sarà importantissimo vincere. Secondo me la partita poteva cambiare perché Milik doveva essere espulso. Ha fatto male a Rodrigo De Paul", riporta udineseblog.it.