Udinese, Pussetto: "Molto felice di tornare a casa, grazie la società per la fiducia"

Nacho Pussetto commenta su Twitter il suo rientro in Italia dopo l'esperienza all'estero. Vestirà ancora una volta la maglia dell'Udinese: "Molto felice di tornare a casa, farò il massimo per dare il mio contributo alla squadra e lottare insieme ai miei compagni. Ringrazio la società per la fiducia e tutti i tifosi per l affetto"