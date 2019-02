Udinese, Pussetto: "Settimana dura ma abbiamo vinto con coraggio"

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Ignacio Pussetto, attaccante dell'Udinese, ha parlato a Udinews TV al termine della vittoria per 1-0 ottenuta contro il Chievo: "Penso che l'episodio sia stato determinante; abbiamo fatto il possibile per portare i tre punti a casa, non abbiamo giocato bene dopo una settimana dura, ma siamo stati coraggiosi e questo è l'importante. Speriamo di fare altri punti col Bologna, dobbiamo lavorare, migliorare, arriva una squadra difficile. Speriamo di ripetermi contro il Bologna e che la squadra vinca ancora".