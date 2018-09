Udinese, Pussetto: "Torino sfida difficile, ma ci faremo trovare pronti"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

In campo ieri per quasi un'ora nell'amichevole contro il Celje conclusa 0-0, l'esterno dell'Udinese Ignacio Pussetto al termine del match s'è brevemente soffermato sul prossimo impegno di campionato: "Con il Torino sarà una gara molto difficile, ma in settimana lavoreremo bene e sono sicuro che faremo un’ottima performance", le sue parole riportate da Il Messaggero Veneto.