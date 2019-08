Udinese, ripresi i contatti per Walace: balla un milione con l'Hannover

Secondo quanto riferito dalla Bild sarebbero ripresi i contatti fra Udinese e Hannover per il centrocampista Walace, classe ‘95, dopo che il mercato cinese, dove il brasiliano sembrava destinato a giocare, si è chiuso ufficialmente. Le parti starebbero lavorando in queste ore per trovare un accordo sul cartellino con i friulani che puntano a chiudere a 6 milioni e i tedeschi che ne chiedono uno in più. I contatti sono comunque avviati e un accordo potrebbe arrivare a breve giro di posta.