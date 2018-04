Udinese, ritiro sospeso. Per Lasagna affaticamento muscolare

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Dal Bruseschi, campo di allenamento dell'Udinese, buone notizie su Kevin Lasagna: la società comunica che "gli esami strumentali a cui è stato sottoposto Kevin Lasagna, fermatosi precauzionalmente nella partita di sabato contro il Cagliari, hanno evidenziato un affaticamento muscolare ai flessori della coscia sinistra. Kevin è già al lavoro con lo staff di Udinese Calcio in vista dell’impegno casalingo di domenica con il Crotone. Le sue condizioni, come il percorso di recupero, verranno comunque valutate quotidianamente". Larsen è uscito acciaccato dalla partita di Cagliari ma dovrebbe esserci a Napoli. De Paul, invece, è vittima di un processo infiammatorio al tendine del ginocchio e la sua convocazione per domani è in dubbio. Ancora a parte Angella e Behrami, che proseguono nei rispettivi programmi di recupero in attesa del rientro in gruppo. Sospeso il ritiro: la squadra, che si era ritrovata ieri sera e ha trascorso la notte in albergo, ha pranzato assieme e, dopo la seduta pomeridiana, ha avuto il 'rompete le righe'. I giocatori sono stati autorizzati a far rientro nelle rispettive famiglie e si rivedranno domani mattina per la rifinitura e la partenza per Napoli, riferisce UdineseBlog.