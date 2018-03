Udinese, ritorno di fiamma per Mbakogu del Carpi

Come riporta Il Gazzettino, l'Udinese continua a cercare rinforzi per l'attacco. Dopo l'acquisto di Vizeu dal Flamengo, resta vivo l'interesse dei friulani per Jerry Mbakogu, centravanti classe 1992 del Carpi. Il nigeriano ha segnato 6 reti finora in stagione e ha una valutazione di circa 3 milioni di euro.