Udinese-Roma 0-1, le pagelle: Becao, che errore! Pedro l'uomo copertina

vedi letture

Risultato finale: Udinese-Roma 0-1 (55' Pedro)

Musso 6 - Pur destreggiandosi in maniera apprezzabile nel traffico, la Roma fatica a trovare la sintesi negli ultimi metri. Nessun intervento proibitivo, ma può solo osservare sulla sventola di Pedro.

Becao 5 - L'errore in uscita da matita blu è il misfatto da cui scaturisce il terzo k.o. consecutivo in campionato. Leggerezza che costa cara, e che compromette la serata. (Dall'87' Coulibaly s.v.).

De Maio 6 - Il rimpianto friulano è legato soprattutto alla tenuta solida del terzetto: spesso e volentieri la Roma è costretta a rinculare o a cercare la soluzione da fuori. Con ordine, guida con personalità la linea.

Samir 6 - Quando può prova a fornire supporto logistico a Ouwejan, e nel complesso sorveglia a dovere le zone di competenza. Non basta però ad evitare un altro tonfo.

Ter Avest 5 - Spinazzola lo mette sotto torchio, specie nel primo tempo. Impiega un po' a trovare contromisure, e beneficia solo in parte del rallentamento senziente dell'ex Atalanta. Serata difficile. (Dal 62' Molina 6,5 - Aria nuova: costringe agli straordinari Mirante).

De Paul 6 - L'intesa con Pereyra è da verificare in circostanze più opportune, lui al solito si sbatte e ispira buona parte delle chance vanificate dal duo Okaka-Lasagna.

Arslan 5,5 - Gotti gli chiede sostanza e copertura: per un po' regge con i suoi mezzi, poi il tecnico bianconero vi rinuncia quando le priorità diventano altre. (Dal 63' Forestieri 5,5 - Pochi sussulti dopo l'ingresso).

Pereyra 6 - Sprazzi, radi flash del vero Pereyra. Tante le attenuanti, a partire dalla condizione. E se fosse entrato quel lob dolcissimo... (Dall'85' Nestorovski s.v.).

Ouwejan 5,5 - Più spigliato in un primo tempo in cui riesce anche a calibrare un cross molto velenoso e a concludere verso lo specchio. Tra primo e secondo tempo l'effetto svanisce e il livello s'abbassa.

Okaka 5,5 - Sprecone: è un leitmotiv di questo avvio di stagione. Ma più di Lasagna sa tenere occupati i tre difensori della Roma. Movimento alla Lukaku su Ibanez, poi vanifica tutto con un destro sbilenco.

Lasagna 5 - In chiusura di primo tempo avrebbe l'occasione di pareggiarla, ma si lascia intimidire dall'uscita di Mirante. S'incupisce un po', defilandosi dal vivo del gioco. L'Udinese non può prescindere dai suoi gol.

Luca Gotti 5,5 - Responsabile fino a un certo punto della patente difficoltà a capitalizzare della squadra. I difetti non mancano, così come i margini di crescita: guai a cadere nel fatalismo sin da subito.

Mirante 7 - È l'uomo della Provvidenza, nelle fasi di tempesta: rimpalla Lasagna lanciato a rete, si ripete nel secondo tempo e indossa il mantello sulla sventola di Molina.

Mancini 6,5 - Movimenti sempre armoniosi con il terzetto: deciso, impattante e sul pezzo. Il surplus è quel rammendo salvifico sul lob morbidissimo di Pereyra: regala un intervallo più sereno ai suoi.

Ibanez 7 - Un altro step che certifica la crescita di questo ragazzo. Doti atletiche da primatista, cui sta gradualmente abbinando nozioni tecniche impartitegli da Fonseca. Sempre più certezza del terzetto.

Kumbulla 6,5 - L'apprendistato procede senza intoppi di sorta. Asciutto, elegante e ordinato: doti rare, ma eccezionalmente naturali nel suo caso. A suo agio nel consolidato ruolo di terzo di sinistra.

Santon 6 - Quasi a controbilanciare l'esuberanza a sinistra di Spinazzola, adotta un atteggiamento accorto e fronteggia con sapiente prudenza il dirimpettaio Ouwejan.

Pellegrini 6,5 - Arretrando il raggio d'azione si riduce un po' il margine per la giocata determinante, ma riempie la sua partita di disimpegni pregevoli e insieme utili. Al netto di qualche leziosità, la pulizia della manovra dipende anche - e soprattutto - da lui. (Dall'83' Cristante s.v.).

Veretout 6 - Qualche riflettore in meno rispetto alla sfavillante serata di domenica, ma è elemento imprescindibile nello scacchiere di Fonseca. Coinvolto nel palleggio, deciso in interdizione: indossa l'elmetto quando l'incontro si sporca.

Spinazzola 6,5 - Mette quasi alle corde Ter Avest in un primo tempo in cui fa il bello e il cattivo tempo sulla corsia di competenza. Dopo l'intervallo abbassa un po' i giri, ma è tra i più in palla. (Dal 71' Perez 6 - Si adegua al canovaccio imposto dai friulani).

Mkhitaryan 6 - Un po' ondivago l'andamento della sua serata, anche se le trame abbozzate con Pedro non possono che dar speranza a Fonseca. Batte Musso con lo scavetto, ma parte in netto offside.

Pedro 7 - Di una bellezza autentica, quasi primordiale, il suo primo acuto in Serie A: un paio di tocchi, sguardo verso Musso e palla all'incrocio. È lui l'uomo copertina della serata giallorossa. (Dall'83' Kluivert s.v.).

Dzeko 6 - Mette in mostra tutto il suo magistero tecnico nel gioco con la squadra. Regista avanzato, riferimento per i compagni, anche se l'erroraccio a tu per tu con Musso non è da lui. (Dal 94' Villar s.v.).

Paulo Fonseca 6,5 - La squadra sembra sfilacciarsi sul calare del primo tempo, lui ha il merito di ripristinare celermente l'equilibrio e guidare il riassestamento post-intervallo. Il gol di Pedro è una conseguenza: prima vittoria meritata.