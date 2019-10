Udinese-Roma, i voti ai tecnici. Tudor da quattro, Fonseca azzecca tutto

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

La Roma dilaga pure in dieci uomini. Sembrerebbe un controsenso e, in generale, lo è. Ma i capitolini vanno in vantaggio, dominando, nella prima frazione. Poi si complicano la vita con Fazio - da rivedere la sua espulsione - ma riesce a non subire granché da un'Udinese dimessa, incapace di reagire alle difficoltà. Tudor, ovviamente, rischia grosso dopo 11 gol presi in 2 gare.

PAULO FONSECA 7,5 - In altre gare avrebbe preso anche di più, ma rispolvera Santon sulla sinistra, corregge il tiro quando Fazio lascia in 10 la squadra, Pastore sembra tornato a essere l'ottimo trequartista visto a Parigi, pur con passo più felpato. Kluivert è intoccabile, Zaniolo cresce a vista d'occhio. La Roma ritrova il quarto posto, sopravanzando il Napoli. Il merito è anche suo.

IGOR TUDOR 4 - Come i gol subiti dalla sua squadra, partita a spron battuto - e che forse poteva avere un rigore tra Lasagna e Sema - e poi sciolta come neve al sole, nonostante la superiorità numerica. Com'è possibile subire così tanto gli avversari, rimasti in dieci uomini? Bella domanda, anche perché arrivano tre gol uno dietro l'altro, in tredici minuti. Sembra che abbia perso il timone, mentre fino a domenica alle 15 poteva vantare la miglior difesa del campionato.