Udinese-Roma, le formazioni ufficiali: out Lasagna. Fazio capitano

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Arriva la prima Udinese di Nicola, all’esordio sulla panchina friulana dopo l’avvicendamento con Velazquez. La grande novità è relativa all'attacco: out, a sorpresa, Kevin Lasagna Nelle fila della Roma, prima volta in assoluto da capitano in una partita ufficiale per Fazio. Confermato, come da attese, Schick titolare a guidare l’attacco. In porta c’è Mirante (all’esordio in giallorosso) e non Olsen, vittima di un affaticamento muscolare. Ecco le formazioni ufficiali della gara.

Udinese (3-5-1-1): Musso; Troost-Ekong, Nuytinck, Samir; Ter Avest, Fofana, Mandragora, Behrami, Stryger Larsen; De Paul; Pussetto. Allenatore: Nicola.

Roma (4-2-3-1): Mirante; Santon, Fazio, Jesus, Kolarov; Nzonzi, Cristante; Kluivert, Pellegrini, El Shaarawy; Schick. Allenatore: Di Francesco.