© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

L’Udinese deve rialzarsi dopo la rovinosa caduta di Bergamo. Contro la Roma - sottolinea il Corriere dello Sport - va evitata la sconfitta e Tudor non potrà sbagliare. Punterà su Stefano Okaka, il migliore a Bergamo e colui che, numeri alla mano, tiene in piedi la baracca, tre dei cinque gol bianconeri portano la sua firma. Il bomber è caricato anche nel ricordo del suo trascorso alla Roma con cui ha debuttato a quindici anni senza mai esplodere tanto che sovente il club capitolino lo ha prestato, Modena, Brescia, Fulham, Parma Spezia. Poi la Roma con cui ha disputato 32 gare e 2 gol segnati, non ha creduto in lui. Dal gennaio del 2014 altre squadre, altre avventure, e nel gennaio scorso passa in prestito all'Udinese, segna sei pesanti reti, determinanti per la salvezza. Ad agosto è interamente del club bianconero e per Okaka, 30 anni, inizia una nuova vita. Vuole rimanere in Friuli sino al termine della stagione per prendersi non poche rivincite.