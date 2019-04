© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Prima del match contro il Milan, il difensore dell'Udinese Samir ha parlato ai microfoni di Sky Sport: "Stiamo cambiando l'atteggiamento, è arrivato un nuovo allenatore che per me non lo era, visto che ha lavorato all'Udinese l'anno scorso, ma per gli altri sì. Ha un atteggiamento fortissimo e abbiamo capito cosa vuole quindi lo stiamo mettendo sul campo. Speriamo di farlo anche oggi".