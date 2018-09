Udinese, Samir: "Che rabbia perdere così. Felici della prestazione"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Queste le parole nel post partita di Samir a Udinews TV: "Sì è vero è un peccato perdere così, appena abbiamo mollato abbiamo preso gol, dobbiamo metterci più attenzione nei contropiedi, ma alla squadra bisogna fare i complimenti, perchè abbiamo dimostrato di essere una squadra di uomini, guardare a quanto di positivo fatto. Quando la squadra è compatta è tutto più semplice, perchè gli spazi per gli avversari si riducono al minimo, sono dunque felice per la prestazione, prendere gol così fa rabbia, ma dobbiamo capire che il campionato è difficile e non possiamo fare certi regali. Dobbiamo mantenere questo ritmo e questa voglia, complimenti alla squadra".