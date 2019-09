Udinese, Samir: "Col Brescia c'è mancato il gol, ko duro da digerire"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Intervistato da UdinewsTv, il difensore bianconero Samir ha commentato così la sconfitta odierna col Brescia: "Abbiamo preparato bene la gara, ma non abbiamo messo in pratica le istruzioni di Tudor. Abbiamo cercato di segnare, ma non ci siamo riusciti, loro sono stati anche fortunati, sul gol di Romulo mi pare ci sia stata una deviazione. Ora dobbiamo lavorare perché martedì abbiamo un'altra partita importante contro il Verona e dobbiamo prepararla bene. C'è mancato il gol. Nel calcio è così, quando non fai gol poi lo subisci, è difficile digerire questa sconfitta di oggi. Adesso dobbiamo valutare tutto quello che abbiamo fatto perché non si ripeta martedì. Questo è un campionato difficile, cercheremo di fare più punti possibile soprattutto nelle partite che giocheremo in casa. L'Udinese ha i giocatori giusti, tutti daranno il proprio contributo per fare una buona stagione", le parole del brasiliano riportate da TuttoUdinese.it.