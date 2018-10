Udinese, Samir: "Complimenti a De Paul. Ci pagherà una cena"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il difensore dell'Udinese, Samir, ha parlato ai microfoni di Sky Sport, commentando la convocazione nella Nazionale argentina per Rodrigo De Paul, centrocampista bianconero che ha fatto già quattro gol in questo campionato. Queste le parole del centrale: "De Paul ci pagherà una cena, gli facciamo i complimenti per la convocazione in Nazionale e spero possa fare bene".