Udinese, Samir: "Con la Lazio sarà una partita difficilissima"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Samir, laterale dell'Udinese, ha parlato ai microfoni di Sky prima del calcio d'inizio del match con la Lazio: "Siamo contenti per aver vinto contro il Chievo in trasferta, ma dobbiamo rimanere umili. Oggi sarà una partita difficilissima per noi, ma dobbiamo scendere in campo e metterci tutto quello che abbiamo fatto questa settimana".