Udinese, Samir: "Con la Samp una guerra. Ora a Firenze per far bene"

Samir, difensore dell'Udinese, ha parlato a UdiNews TV dopo la Sampdoria e in vista della prossima partita sul campo della Fiorentina: "Abbiamo giocato una bella gara, facendo un'ottima prestazione. È stata una vera guerra nel finale, abbiamo sofferto tantissimo negli ultimi 15 minuti, ma abbiamo dimostrato di aver cambiato mentalità, che adesso è quella giusta e dovremo esprimerla in tutte le partite. Siamo senza dubbio sulla strada giusta. Behrami è un giocatore importatissimo per noi, occupa lo spazio di fronte alla difesa e fa davvero la differenza; siamo molto contenti di averlo in campo. La squadra indubbiamente ha molti giocatori con la sua versatilità, che possono coprire tanti ruoli e il Mister sta cercando anche soluzioni alternative. sono grato di avere la fiducia del Mister, dei tifosi e della Società e felice di essere risultato tra i migliori in campo, ma l'importante in questo momento è guardare alla squadra; se la squadra sta bene anche i singoli si esprimono al meglio. Sono contento di come stanno andando le cose. E' ancora presto per dire che farò un bel campionato, spero ovviamente di si: sto lavorando forte ogni giorno, sono migliorato tantissimo fisicamente".

Sulla prossima gara contro la Fiorentina, ha invece dichiarato: "Dobbiamo scendere in campo per vincere la partita. Se poi non sarà possibile dobbiamo comunque portare un punto a casa. Andiamo a Firenze per fare una buona partita e la mentalità è quella giusta. Siamo concentrati. Dobbiamo focalizzarci su tutto quello che abbiamo fatto di buono contro la Sampdoria e a Firenze potremo fare un'ottima gara, sono convinto di questo".