Udinese, Samir: "Dobbiamo giocare sempre al massimo, serve di più"

Reduce dalla sconfitta di Bergamo, l'Udinese affronterà l'Inter nel prossimo turno di campionato. Ne ha parlato il difensore dei friulani, Samir, a Udinews: "Sarà uguale perché anche loro sono in corsa con l'Europa, purtroppo non ci sarò perché sarò squalificato (il brasiliano era diffidato ed è stato ammonito oggi, ndr), però chi scenderà in campo darà tutto per vincere la partita. Dobbiamo giocare sempre con la mentalità giusta, scendere in campo per dare il massimo".

Come stai?

"Devo ringraziare tutto lo staff, hanno fatto un lavoro incredibile con me. Voglio dare il meglio per la squadra, non basta e dovrò dare di più. Dobbiamo lavorare".