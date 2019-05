© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Dopo il successo sul Frosinone arrivato anche grazie ad un suo gol, il difensore dell'Udinese Samir ha commentato la gara e la corsa salvezza delle ultime due giornate, come riporta Tuttoudinese.it: "Finalmente è arrivata una soddisfazione bellissima per me. Ma soprattutto era importante la vittoria: una gioia non solo per me, ma per tutta la squadra che ha dimostrato di essere unita e composta da grandi giocatori. Sono contento, speriamo di continuare così".

Come si affronta la gara con la SPAL?

"Dobbiamo fare il nostro lavoro, tranquilli, senza guardare ai risultati delle altre. Sarà una gara importantissima e potrebbe rivelarsi decisiva per noi, per questo dobbiamo restare sul pezzo perché non è ancora finita".