© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Samir, difensore dell'Udinese, ha parlato a Udinews TV dopo il pareggio conquistato contro il Milan a San Siro: "Mi sento bene, è una bella soddisfazione tornare in campo dopo quattro mesi dall’infortunio, soprattutto farlo in questo stadio. Oggi i complimenti vanno a tutta la squadra, siamo scesi in campo dando tutto. Sono contento di come mi sento, ho preso una botta ma nulla di grave, ci sarò sicuramente nella prossima partita. Conoscevo già il Mister dall’anno scorso, sono contento che mi abbia riportato in campo e di aver dato un contributo. Ora testa e concentrazione alla prossima partita", le parole riportate dal sito ufficiale del club friulano.