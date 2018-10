Udinese, Samir e il ruolo: "L'importante è giocare. Mi sto adattando"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il difensore dell'Udinese, Samir, ha parlato a Esporte24. Queste le sue parole: "Ho giocato da terzino un po' di tempo, ma per quanto mi riguarda l'importante è scendere in campo a prescindere dalla posizione. Mi sto adattando, non è facile, perché sono sempre stato uno che distrugge il gioco, non lo imposta ma sto dando il mio meglio. L'Italia è una grande scuola per difensore e sono nel posto giusto".