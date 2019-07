© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Lunga intervista a Globoesporte per il difensore di casa Udinese, Samir. "Sono grato al Flamengo per l'interesse, spero un giorno di tornare. Ogni giorno ricevo messaggi dai tifosi che mi taggano e mi chiedono di tornare. Però adesso sono all'Udinese e sono contento in Italia, magari un giorno tornerò. Sono arrivato in Serie A sapendo di non poter giocare all'Udinese per il limite sugli stranieri: quindi mi hanno prestato ed è stato bello fare esperienza. A Verona, ho imparato molto da Luca Toni, ho avuto Romulo che mi ha dato anche molti consigli. Devo solo ringraziare Verona e il tempo in cui ho vissuto lì".